شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نيفين الكاتب: التحالف الوطنى كيان عظيم وفكرة رائدة قدمت خدمات هامة لرفع الأعباء من كاهل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى وعضو مجلس النواب، أن التحالف الوطنى كيان عظيم للغاية وفكرة رائدة وفقت فيها الدولة المصرية لخدمة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجه العالم، والتي بدورها ألقت ظلالها على مصر أيضا، موضحة أن التحالف يقوم بدور قوى للغاية في دعم المواطنين وتقديم خدمات هامة ترفع الأعباء عن كاهلهم.

وأضافت: كان من الضرورى أن يكون هناك قانون للتحالف حتى يعمل تحت مظلة تشريعية وقانونية وهو ما حدث بالفعل وتم تقديم القانون لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه، موضحة أن التحالف قدم العديد من المبادرات منها مبادرة ازرع ومبادرة خيرك سابق وغيرها من المبادرات الهامة، والتي كان لها دور كبير في دعم المواطنين.

وأشارت عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى إلى أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي، ساهمت في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير الأمن الغذائي للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، من خلال إطلاق مبادرات مثل "كتف بكتف" وغيرها لتوفير المواد الغذائية الجافة او الوجبات الجاهزة على الفئات الأكثر احتياجا، وتعد أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية التي يشرف عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي ويشارك فيها نحو 400 ألف متطوع من مختلف المحافظات.