شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: التحالف الوطنى للعمل الأهلى قدم جهودا كبيرة فى دعم مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ إنشائه قدم جهوداً كبيرة لدعم مسيرة التنمية والبناء التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أنه عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف محسب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى والذي تم تدشينه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني، كان له دوراً مهما في تنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة، لافتاً إلى أنه مع تزايد أعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تجاوز عددها أكثر من 52 ألف جمعية، كان من الضروري وجود آلية تنسيق واضحة تُعزز التواصل بين مؤسسات العمل الأهلي، وتوحيد الجهود بينها، ووجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي وبعضها البعض تمكنهم من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية الشاملة، لذلك كان لابد من توحيد كافة الجهود تحت مظلة واحدة وإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في نموذج فريد من نوعه للتكامل والتكاتف وتجربة غير مسبوقة في العمل المجتمعي في مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحالف استطاع تحقيق العديد من الإنجازات منذ انطلاقه، مثل تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا، وإنفاق أكثر من 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، ودعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتم استقبال عدد 5 مليون مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني، وتوفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية، وإطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإطلاق قوافل ستر وعافية والتي اصبحت أكبر حدث اجتماعي جماهيري حاشد يتم تنفيذه في القرى المصرية، بالإضافة إلى دمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للنشاط التطوعي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة للتطوع في مختلف الجمعيات، بحيث يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم، فكان للتحالف دور مهم في تنظيم وتعميق مفهوم العمل التطوعي.

وأكد محسب، أن التحالف الوطني قدم جهوداً كبيرة في دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال إطلاق مبادرة "كتف في كتف" في كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة متطوعي التحالف، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عليهم وحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، مشدداً على أهمية دور التحالف الوطني فى دعم وتعزيز جهود الدولة للحماية الاجتماعية والاقتصادية .