انت الان تتابع خبر روسيا تعلن رسمياً إيقاف "صفقة الحبوب".. ما شروط عودتها للاتفاق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيسكوف في إفادة صحفية: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول من اليوم، وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو الـ17 من يوليو، لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود حتى الآن، لذلك صفقة الحبوب انتهت".وأكد المتحدث باسم الكرملين أنه إذا تم الوفاء بالجزء الروسي من الاتفاقية، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".

ويهدف الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز الماضي إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الصراع الروسي الأوكراني يمنعها.

وتم مده بضع مرات، لكن أجله يحل اليوم.

وكانت روسيا تقول منذ أشهر إن شروط التمديد لم تتحقق.

وصدَّرت أوكرانيا بموجب الاتفاق أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى، وفقًا لوكالة "رويترز".

وشكت روسيا من عدم وصول ما يكفي من تلك الحبوب إلى الدول الفقيرة، لكن الأمم المتحدة تقول إن تلك الدول استفادت من مساعدة المبادرة في خفض أسعار الأغذية بأكثر من 20% عالميًّا.

