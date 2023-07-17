انت الان تتابع خبر طهران تعلق على استهداف جسر القرم: اتهام إيران بالتدخل مرفوض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "أي خطوة تساهم في تشديد حدة الحرب من أي جهة لا تصب في صالح روسيا ولا أوكرانيا ولا العالم، وأي إجراء في مسار تشديد التوتر في أوكرانيا غير بناء ومخل للأمن والاستقرار الدوليين".وجدد التأكيد أن "موقف إيران تجاه الأزمة الأوكرانية واضح.. الحل يكمن في العودة إلى الحلول السياسية وعلى الأطراف الفاعلة والمؤثرة أن تساعد في إنهاء الأزمة"، مشددا على أن "اتهام إيران بالتدخل في هذه الحرب من قبل دول تصدر الأسلحة الممنوعة إلى أوكرانيا اتهام مرفوض".

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن حركة المرور على جسر القرم توقفت بسبب حادث طارئ دون تحديد طبيعته، فيما أفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.

بدورها، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن ما وقع بجسر القرم فجر اليوم هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان.