انت الان تتابع خبر صحة كردستان تسجل 19 إصابة بالحمى النزفية خلال خمسة أشهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير صحة الإقليم سامان برزنجي في موتمر صحفي، إن "وزارة صحة إقليم كردستان، سجلت خلال 5 أشهر من هذا العام 19 إصابة بالحمى النزفية"، مبيناً، أن "6 وفيات سجلت من تلك الإصابات".

وأضاف، أن "الوزارة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات للسيطرة على هذا المرض في الإقليم"، مشيراً إلى، أنه "في حالة الاشتباه بأي إصابة؛ يتم ادخال الحالة إلى العناية المركزة لاتخاذ إجراءات العلاج اللازم".



وذكر ان "حكومة الإقليم خصصت مبالغ إلى وزارة الزراعة لمعالجة هذا الفايروس في الحيوانات والسيطرة عليه".