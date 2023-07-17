قصة نجاح الفتاة هدى سعد بعدما بتر الإرهاب ساقها

بعد تحرير ناحية الزوية خرجت هدى مع عائلتها في نزهة الى السلسلة الجبلية المحاذية للناحية.

لم تكن تعلم ومن معها إن العصابات الإرهابية قد زرعت عبوة ناسفة على الطريق في الأماكن السياحية.

انفجرت العبوة فقتلت شقيقتها وابناء شقيقتها الاثنان وأصيبت هدى بجروح بليغة. تناقلت أخبار عن استشهدها والبعض الآخر قال انها لا زالت حيّة. وفيما بعد تم التأكد انها لازالت تصارع من اجل البقاء على قيد الحياة.