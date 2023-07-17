شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: التحالف الوطنى بداية تنسيق وتكامل بين المنظمات الأهلية والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن وجود التحالف الوطني للعمل الاهلي أوجد آلية حقيقية للتنسيق بين المجتمع المدني والحكومة تضمن التكامل، ما أدى إلى تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع في خدمة المواطنين، وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويساعد على استمرار الطبقة المتوسطة التى تكاد أن تنتهى تحت ضغوط الحياة اليومية، مثمنا إطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف أن وجوده فرصة لمواجهة جمع مال المواطنيين بطرق ملتوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مشددا أنه قد حان الوقت للعمل المتكامل بين المنظمات الأهلية والجهات الحكومية، معتبرا ان التحالف أضافة لإطلاق قوافل ستر وعافية التي أصبحت أكبر حدث اجتماعي يتم تنفيذه في القرى المصرية، لدعم المواطنين والوقوف إلى جانبهم، وخاصة فى ظل استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية واستمرار تبعاتها.

واعتبر أن إطلاق غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الأزمة، وهو أمر محمود، مشددا على ضرورة السعى الجاد لاستمرار التنسيق المشترك مع الحكومة في ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز أثر جهود العمل الأهلي ويضع أموال التبرعات في المكان الصحيح، ويصنع فارقا في حياة المواطنين بشكل مستدام.