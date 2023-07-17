انت الان تتابع خبر سائقو "تك تك" يهاجمون مفرزة مرور ويعتدون على عناصرها شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن "مجموعة من سائقي عجلة الـ(تك تك) هاجموا مفرزة مرور، واعتدوا عليهم بالضرب ضمن منطقة الرئاسة التابعة لمنطقة العبيدي شرقي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "آمر المفرزة وهو ضابط برتبة مقدم، واثنين من حمايته، أصيبوا بجروح، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة".

