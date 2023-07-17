انت الان تتابع خبر بالأرقام.. نسب النجاح في الثالث المتوسط وأعلى خمس مديريات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ابتداءً، نُبارك لأسرنا العراقية الكريمة ثمرة جهودها وصبرها وحرصها خلال هذا العام الدراسي، ولطلبتنا الأعزّة تفوقهم ونجاحهم، وتوفيقاً أكبر للمُكملين الذين ينتظرهم الدور الثاني لاعادة المحاولة، وتعويضاً لمن لم يحالفهم التوفيق في هذا العام الدراسي، على أمل العودة وتعويض ما فات بالعام الدراسي القادم.

فقد اعلنت الوزارة صباح هذا اليوم نتائج الامتحانات النهائية الوزارية للمرحلة المتوسطة لعموم المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات وممثليات اقليم كردستان ومدارس الخارج للعام الدراسي الحالي (2022-2023).. فإن نسب النجاح للمواد الدراسية في دورها الأول كانت جيدة وبمستوى التوقعات والطموح.

فقد بلغت نسب النجاح للمواد الدراسية في الدور الأول:

-التربية الاسلامية 96،73%

-اللغة الانگليزية 72،26%

-الرياضيات 82,02%

-الاجتماعيات 95,82%

-الأحياء 80,02%

-الكيمياء 89,07

-الفيزياء 84,6

-اللغة الفرنسية 92,43

فيما كانت نسب النجاح للمُديريات العامة للتربية الخمس الأعلى وفقاً للترتيب للآتي:

-النجف الأشرف

-ذي قار

-ديالى

-الكرخ الاولى

-واسط

أما على المُستوى الفردي، حصل 74 طالباً وطالبة على مجموع 700 بمعدل 100‎%‎ وهم الأوائل في عموم المديريات العامة للتربية في العراق، كما حصل أكثر من 1125 طالب على معدل 99‎%‎ وأكثر من 545 طالباً على معدل 98‎%‎.

هذا وستُعلن الوزارة خلال الفترة القادمة مواعيد أداء إمتحانات الدور الثاني وبقية الاجراءات المُتعلقة بالمرحلة المتوسطة... مع تجديدنا للشكر والتقدير لكل الجهود التي بُذلت لتحقيق هذا النجاح التربوي العراقي، وللطلبة بالأمنيات في مواصلة الطريق بالتوفيق والنجاح.

كريم السيّد

المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التربية

17 تموز 2023