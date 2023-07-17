تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقًا استراتيجيًا بشأن الاقتصاد والهجرة

ياسر رشاد - القاهرة - وقع الاتحاد الأوروبي وتونس "شراكة استراتيجية" في تونس العاصمة الأحد ، تركز على محاربة الهجرة غير الشرعية ، لكنها تهدف أيضا إلى دعم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الخطيرة.

رافق رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته الزعيم الأوروبي بعد الزيارة الأولى للثلاثي قبل شهر ، والتي اقترحوا خلالها هذه الشراكة.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، بالاتفاق الذي سيمكن تونس من "الاستثمار في الرخاء المشترك" ، مستشهدة بـ "الركائز الخمس" ، بما في ذلك مسألة الهجرة البالغة الأهمية.

الركائز الخمس هي "استقرار الاقتصاد الكلي ، والتجارة والاستثمار ، وانتقال الطاقة الخضراء ، والروابط بين الناس ، والهجرة والتنقل" ، كما تقول اللجنة في بيان صحفي.

صرحت ميلوني بسعادة السيدة ميلوني التي دعت الرئيس التونسي قيس سعيد لحضور قمة حول الهجرة في روما الأحد المقبل ، إن مذكرة التفاهم تمثل "خطوة مهمة أخرى نحو معالجة أزمة الهجرة بطريقة متكاملة".

من بين أمور أخرى ، وافقوا على تمديد برنامج التبادل إيراسموس لتونس وتقديم 65 مليون يورو كمساعدة لـ 80 مدرسة.

على صعيد الطاقة ، أشار القادة الأوروبيون إلى أن تونس تشارك في مشاريع لكابل الألياف الضوئية تحت سطح البحر وكابل كهربائي لربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

شددت فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم تطوير الطاقات المتجددة في البلد المغاربي الذي يتمتع "بإمكانيات هائلة".

وبحسب ميلوني ، يمكن اعتبار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "نموذجًا لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا".

أما فيما يتعلق بالهجرة ، فقد شعر السيد روته أن الاتفاقية ستتيح "سيطرة أفضل على الهجرة غير النظامية".

وقد وجه الرئيس سعيد هذه القضية إلى نظرائه ، داعيًا إلى "اتفاق جماعي بشأن الهجرة غير الإنسانية وعمليات التهجير (القسري) التي تقوم بها الشبكات الإجرامية".

- وسائل تعاون جديدة "-

قال سعيد: "لقد أعطى التونسيون هؤلاء المهاجرين كل ما يمكن تقديمه بكرم غير محدود". الحدود مع الجزائر وليبيا.

وأظهرت الشهادات التي قُدمت لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ومقاطع الفيديو التي تم إرسالها إلى المنظمات غير الحكومية في تونس ، نساء وأطفالًا تم التخلي عنهم وسط الصحراء دون ماء أو طعام أو مأوى.

قال حرس الحدود الليبيون لوكالة فرانس برس الأحد إنهم أنقذوا 70 مهاجرا على الأقل يتجولون في درجات حرارة لا تطاق ودون أي مساعدة في منطقة حدودية بين البلدين.

انتشر خطاب كراهية الأجانب بشكل متزايد في تونس منذ أن ندد السيد سعيد ، الذي تولى السلطة الكاملة في يوليو 2021 ، الهجرة غير الشرعية في فبراير ، مشيرًا إلى "جحافل من المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى" الذين زعم أنهم جاءوا "لتغيير التركيبة الديموغرافية "للبلد.

بشكل ملموس ، ينص الاتفاق بين بروكسل وتونس على 105 مليون يورو كمساعدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووعد الاتحاد الأوروبي أيضًا بتقديم مساعدات مباشرة للموازنة بقيمة 150 مليون يورو في عام 2023 ، في الوقت الذي تنفد فيه السيولة النقدية في تونس ، المنكوبة بدين يمثل 80٪ من ناتجها المحلي الإجمالي ، مما يتسبب في نقص منتظم في الضروريات الأساسية التي تشتريها الدولة مباشرة.

وكانت الترويكا الأوروبية قد أشارت خلال زيارتها الأولى إلى "مساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون أورو" على شكل قرض كان من الممكن تقديمه لتونس خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكدت فون دير لاين، أن بروكسل ما زالت "مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرد استيفاء الشروط".

لكن هذه "المساعدة" مشروطة باتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد قيمته ملياري دولار ، وهو ملف ظل في طريق مسدود منذ شهور.

يرفض الرئيس سعيد شرطين لا غنى عنهما للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي: رفع الدعم عن المنتجات الأساسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتعثرة.

وقال إننا بحاجة إلى "إيجاد وسائل جديدة للتعاون خارج الإطار النقدي الدولي".

إلى جانب ليبيا ، تعد تونس نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.