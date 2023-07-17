روسيا: وفاة المئات من القوات الأوكرانية وتدمير معدات عسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصديها لـ15 هجومًا للجيش الأوكراني على محوري دونيتسك وكراسني ليمان وتصفية حوالي 695 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الإثنين: "تصدت القوات الروسية لـ13 هجوما للعدو على محور دونيتسك وتصفية ما يصل إلى 320 جنديا أوكرانيا هناك، بالإضافة إلى تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفع ذاتي الحركة من نوع Krab بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا - بي" ومدفعين مضادين للدبابات من طراز "رابيرا"، ورادار مضاد للبطارية من طراز AN / TPQ-50 أمريكي الصنع".

وأضاف البيان: "على محور كراسني ليمان تم صد هجومين وتحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين مع مقتل ما مجموعه نحو 60 جنديا للعدو وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "دي-30".

وتابع: "على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا شملت خسائر الجيش الأوكراني حوالي 240 جنديا، ومدفعا ذاتي الحركة من نوع M109 Paladin أمريكي الصنع، وثلاثة مدافع "مستا - بي"، ومدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر "دي-30"، بينما قُتل 35 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و40 آخرون على محور خيرسون".

استهداف 73 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى استهداف 73 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 68 منطقة أخرى، منوها أيضا بتدمير 4 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا، ومستودع وقود للمعدات العسكرية في دونيتسك.

ولفت البيان إلى اعتراض الدفاعات الجوية الروسية لــ 3 صواريخ مجنحة من طراز" ستورم شادوه ــ Storm Shadow" و3 صواريخ أخرى من نوع "هيمارس" وإسقاط 19 طائرة بدون طيار أوكرانية.