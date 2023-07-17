السفيرة فوزية بنت عبدالله مندوبة الجامعة العربية تحضر زفاف شعبي في المرج

ياسر رشاد - القاهرة - في لفتة إنسانية، حضرت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، احتفال أحد موظفي سفارة المملكة بالقاهرة بزواج نجله في حفل زفاف شعبي بمنطقة المرج.

وشاركت السفيرة فوزية زينل مجموعة من الصور عبر حسابها في منصة إنستجرام تظهر فيها بكل تواضع بين الحضور.

ونشرت السفيرة البحرينية مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، تظهر فيها بين أهل العروسين المشاركين في الزفاف.

وعلقت زينيل على الصور قائلة: "كم هو جميل أن تشارك الآخرين أفراحهم وتلامس عن قرب مشاعر السعادة المليئة بالمحبة، في حفل زفاف شعبي لأحد أبناء موظفي السفارة الزميل غندور، نبارك له ونسأل الله تعالى لهم الهناء والسعادة وبالرفاه والبنين".

وأكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية أن الثقافة تشكل أحد الأعمدة القوية للعلاقات البحرينية المصرية، وأن لمصر دورًا بارزًا في إثراء الحراك الثقافي بمملكة البحرين.

السفيرة فوزية بنت عبدالله مندوبة الجامعة العربية تحضر زفاف شعبي

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان صادر عن السفارة البحرينية بالقاهرة.

وأشادت السفيرة بعمق العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتواصل الثقافي خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنظيم الفعاليات المشتركة التي تسهم في إثراء الأنشطة الثقافية بين البلدين الشقيقين.

من جهتها، هنأت الدكتورة نيفين الكيلاني السفيرة فوزية زينل على تعيينها سفيرة لبلادها لدى مصر، متمنيةً لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الجديد، مثمنة عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني الارتباط الوثيق وتقارب الرؤى بين البلدين الشقيقين على مستوى الحكومات والشعوب، مشيرة إلى ضرورة استثمار التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في كل المجالات الإبداعية بما يليق بتاريخ وتراث البلدين.