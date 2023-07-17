انت الان تتابع خبر مطالبات بانهاء ظاهرة التسول في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طفل رضيع او عاهة مستدامه مع بعض الكلمات البسيطة والدعاء والملابس الرثة هذا مايحتاجه المتسولون لكسب اموال يعتقد انها توازي راتب البرلماني.

وزارة العمل تحاول بين فترة واخرى توعية المجتمع من خلال ورش عمل لكنها ليست كافية للقضاء على ظاهرة التسول فهي بحاجة الى تدخل امني وتربوي.

