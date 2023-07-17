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مطالبات بانهاء ظاهرة التسول في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - طفل رضيع او عاهة مستدامه مع بعض الكلمات البسيطة والدعاء والملابس الرثة هذا مايحتاجه المتسولون لكسب اموال يعتقد انها توازي راتب البرلماني.
وزارة العمل تحاول بين فترة واخرى توعية المجتمع من خلال ورش عمل لكنها ليست كافية للقضاء على ظاهرة التسول فهي بحاجة الى تدخل امني وتربوي.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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