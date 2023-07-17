انت الان تتابع خبر روسيا.. سقوط طائرة مقاتلة في بحر ازوف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش أن "الطائرة تحطمت أثناء قيامها برحلة تدريبية".

وذكر مصدر في خدمات الطوارئ في المنطقة أن "الطيار تمكن من القفز بالمظلة وهو على قيد الحياة".

وقالت السلطات المحلية إنه "تم انتشال الطيار على الفور، فيما تحدثت تقارير عن أن الطيار تعرض لإصابات ويعاني من كسر الساقين وهو يخضع لعملية إنعاش".

