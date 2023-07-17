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من دون طيار.. بيلاروسيا تعترض طائرة استطلاع اوكرانية

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بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الهيئة إلى أن "المسيرة الجوية الغريبة، كانت تمارس الاستطلاع فوق أراضي بيلاروس".

وجاء في بيان صدر عن الهيئة اليوم: "تمكنت دورية من حرس الحدود كانت تقوم بمهام لحماية الحدود على نهر دنيبر، من اكتشاف مسيرة جوية عبرت الحدود بشكل غير قانوني من أراضي أوكرانيا".


وتابعت الهيئة في بيانها: "وبمساعدة هذه الطائرة بدون طيار، تم تنفيذ عمليات تجسس واستطلاع فوق الأراضي الحدودية لجمهورية بيلاروس".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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