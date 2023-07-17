انت الان تتابع خبر القبض على اثنين من المتهمين الذين اعتدوا على مفرزة المرور شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت قوة من اللواء الأول بالشرطة الاتحادية من القاء القبض على اثنين من المتهمين قاما بالاعتداء على إحدى مفارز المرور اثناء الواجب شرقي العاصمة بغداد".وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإيداعهما التوقف في مركز الشرطة لإكمال أوراقهما التحقيقية".

يذكر ان مجموعة من سائقي عجلة الـ"تك تك"، هاجموا، اليوم الاثنين، مفرزة للمرور وأصابوا عناصرها ضمن منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد.

