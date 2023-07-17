انت الان تتابع خبر القضاء يصدر توجيهاً بشأن "الاساءة الى الرموز والمعتقدات الدينية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس ورد لـ الخليج 365، أنه "بالنظر لشيوع جريمة الاساءة للرموز والمعتقدات الدينية في الآونة الأخيرة، وجه مجلس القضاء الاعلى المحاكم المختصة بتشديد الاجراءات القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم التي تشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة ٣٧٢ من قانون العقوبات النافذ".



ودعا القضاء، مجلس النواب الى "ضرورة المضي في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية بما يكفل حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استخدامها منصات لإثارة الفتن وزعزعة الامن المجتمعي والحفاظ على رمزية ومكانة المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية".

