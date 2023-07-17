شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني بالشيوخ: التحالف الوطني يعزز العمل التطوعي وشبكات الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، إضافة حقيقية للعمل التطوعي ونقلة ضخمة تحت رعاية رئيس الجمهورية، منوها إلى أن القانون نص فى مادته الثانية على تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، وهو ما يعد نقطة قوة كبرى له، ودفعة للتحالف من خلال كل كياناته لتحقيق مزيد من الانجازات والخدمات.

ولفت أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، يشير في مادته الثالثة صراحة ويوجه كل مكونات الدولة المصرية لأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا، من خلال تعميق مفهوم التطوع وتحفيز مؤسسات التحالف على ضم اعداد اكبر من المتطوعين، لتقديم مزيد من الخدمات للمستحقين فى كل مجالات عمل التحالف وتحقيقا لاهدافه فى التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك تقديم الخدمات الطبية والمساعدات العينية والمالية وغيرها.

وقال أبو عايشه، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، قفزة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ العمل الأهلي التنموي في مصر ودفعة للعمل المدني واضافة قوية له، بتوجيهات السيسي الذي وجه بتعظيم عمل التحالف الوطني قبل أكثر من عام.

واختتم بأن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يلبى طموح المجتمع المدنى التنموي المصري، في العمل على تكوين مظلة كبرى تدعم تعظيم جهوده وتعزيز الاستفادة من امكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع خدماته. لافتا إلى ان جهود التحالف الوطني تتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.