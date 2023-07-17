شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: التحالف الوطنى للعمل الأهلى ركن مهم فى عملية التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، يدعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية وركن مهم في عملية التنمية بالدولة، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة التي تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري.

وأشار "فرحات" إلى أن هدف التحالف الوطني هو خدمة المواطنين عن طريق برامج تنموية تتكامل مع المبادرات التي تطلقها الدولة، من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل، من خلال توحيد الجهود بين الجمعيات الأهلية والتنسيق بينها لوصول الخدمات لجميع المواطنين كما أنه يقدم مردود إيجابي للغاية في تقديم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، مما يساهم في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: التحالف الوطني أيضا هو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 لتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصري، وظهر ذلك في العديد من المبادرات والمشروعات التي يقوم بها التحالف الوطني ونجح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في قرى محافظات مصر المختلفة الأمر الذي كان يواجه صعوبات كثيرة قبل ذلك، لافتا إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم العمل الأهلي، وفور إطلاق رئيس الجمهورية عام 2022 عام المجتمع المدني، كانت أولى مطالبات مؤسسات العمل الأهلي بتنوعها الكبير، أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلي والتنموي وبعضهم البعض، وهذا أيضا بدوره كان وما زال مطلبا ملحا لدى كل المواطنين سواء أن كانوا مانحين أو ممنوحين، متبرعين أو من متلقي الدعم، حتى تتم حوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى وهو ما أحدث نوعا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، مشيرا إلى أن إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤخرا يساعد علي تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية.

وأشار فرحات إلى أن التشريع الجديد للتحالف الوطني يعد قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من أدوات وخبرات في بناء الجمهورية الجديدة ويوفر مظلة للعمل الأهلي في مصر، ونجح التحالف في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني والتي قوامها 250 ألف شاب وشابه، ونجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.