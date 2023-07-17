خبز العالم تحت رحمة روسيا.. موسكو تعلن تعليق مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط و آسيا.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من الصحفيين.

وأكد بيسكوف أن روسيا "ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها".

وقال المتحدث باسم الكرملين: "عندما يتم تنفيذ جزء اتفاق البحر الأسود المتعلق بروسيا، ستعود روسيا على الفور إلى تنفيذ الاتفاق".

ويهدف الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، في يوليو الماضي، لتخفيف حِدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الصراع يمنعها.

وسهل اتفاق منفصل حركة الأغذية والأسمدة الروسية وسط العقوبات الغربية.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن روسيا وأوكرانيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.

وكشفت روسيا أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي أيضًا مهمة لسلسلة الغذاء العالمية.

وتم تجديد الاتفاق لمدة 60 يومًا في مايو وسط تراجع موسكو.

وخلال الأشهر الأخيرة، انخفضت كمية المواد الغذائية التي يتم شحنها وعدد السفن المغادرة لأوكرانيا، مع اتهام روسيا بالحد من السفن الإضافية القادرة على المشاركة في نقل الحبوب.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية العام الماضي، وساهمت في حدوث أزمة غذاء عالمية مرتبطة أيضًا بالصراع والآثار المستمرة لجائحة كورونا والجفاف وعوامل مناخية أخرى.