انت الان تتابع خبر الأعرجي يؤكد على صياغة اتفاق مشترك للاستفادة من بعثة الاتحاد الأوربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "ترأس الاجتماع الدوري الثالث لعام ٢٠٢٣، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وناقش، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان، ان "ممثل سلطة الطيران عرض ايجازاً حول التقدم المحرز بشأن إجراءات سلطة الطيران المدني المعنية بتنفيذ برنامج التحقق المسبق، كما ناقش المجتمعون رسالة مكتب الأمم المتحدة المتضمنة تطوير برنامج تدريبي محدث للعاملين في مجال إدارة السجون، بحضور ممثلي وزارة العدل العراقية".

وتابع، ان "الاجتماع بحث تقديم الدعم المطلوب لغرض إنجاز التقييم المتبادل لجمهورية العراق في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المقرر إجراؤه في ٤ آب القادم من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

واكد الأعرجي، بحسب البيان، على "صياغة اتفاق مشترك لغرض الاستفادة من الدعم المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية العاملة في العراق في مجال مكافحة الإرهاب، على أن تتوافق مع متطلبات الجهات الوطنية العراقية".

وشهد الاجتماع أيضا، "مناقشة دور اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تحديد مسارات الدعم الأممي للعراق في مجال مكافحة الإرهاب، واتخذ القرار المناسب بهذا الصدد".

