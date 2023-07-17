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روما يجدد عقد الشعراوي حتى 2025

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461951-638252051159687261.png

2023-07-17 | 17:36

روما يجدد عقد الشعراوي حتى 2025

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كشف نادي روما الإيطالي، اليوم الاثنين، عن تجديد عقد لاعبه ستيفان الشعراوي لمدة موسمين إضافيين ليستمر لاعبا في الجيالوروسي حتى حزيران من عام 2025.
وقال نادى روما عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي روما أن يعلن أن ستيفان الشعراوي قد وقع على تجديد العقد الذي سيبقيه في النادي حتى عام 2025".

ونشر الحساب الرسمي لنادى روما على "تويتر" فيديو للشعراوى قال فيه: "مرحبًا جميعًا، لدي خبر لكم، أردت فقط أن أخبركم أنني قمت بتجديد عقدي مع روما حتى عام 2025".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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