روما يجدد عقد الشعراوي حتى 2025

وقال نادى روما عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي روما أن يعلن أن ستيفان الشعراوي قد وقع على تجديد العقد الذي سيبقيه في النادي حتى عام 2025".

ونشر الحساب الرسمي لنادى روما على "تويتر" فيديو للشعراوى قال فيه: "مرحبًا جميعًا، لدي خبر لكم، أردت فقط أن أخبركم أنني قمت بتجديد عقدي مع روما حتى عام 2025".

