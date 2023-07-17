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انت الان تتابع خبر روما يجدد عقد الشعراوي حتى 2025 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461951-638252051159687261.png
2023-07-17 | 17:36
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كشف نادي روما الإيطالي، اليوم الاثنين، عن تجديد عقد لاعبه ستيفان الشعراوي لمدة موسمين إضافيين ليستمر لاعبا في الجيالوروسي حتى حزيران من عام 2025.
وقال نادى روما عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي روما أن يعلن أن ستيفان الشعراوي قد وقع على تجديد العقد الذي سيبقيه في النادي حتى عام 2025".
ونشر الحساب الرسمي لنادى روما على "تويتر" فيديو للشعراوى قال فيه: "مرحبًا جميعًا، لدي خبر لكم، أردت فقط أن أخبركم أنني قمت بتجديد عقدي مع روما حتى عام 2025".
ونشر الحساب الرسمي لنادى روما على "تويتر" فيديو للشعراوى قال فيه: "مرحبًا جميعًا، لدي خبر لكم، أردت فقط أن أخبركم أنني قمت بتجديد عقدي مع روما حتى عام 2025".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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