مقتل زوجين جديدين بالرصاص في هجوم بالكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ مسلحون مجهولون هجوما مميتا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، من بينهم زوجان تزوجا حديثا في مدينة بامندا في الكاميرون.

وكان الضحيتان اللذان تم التعرف عليهما باسم سيمبليس لونتسي تسومين، 37 عاما، وزوجته هيلين رايسا تانغا، 25 عاما، معروفين بأنهما أبوان محبان لثلاثة أطفال، وكانا أيضا مالكين فخورين لمتجر للهواتف.

وتعزو السلطات الهجوم إلى المتمردين الانفصاليين الذين ضربوا مفترق طرق مزدحم، وفقا للتقارير ، وصل المهاجمون في سيارتين لا تحمل علامات وأمروا الناس على الفور بالاستلقاء.

وكشف شهود عيان أن المسلحين اتهموا الضحايا بأنهم "أرجل سوداء"، ملمحا إلى أنهم إما كانوا متواطئين مع الحكومة أو لم يمتثلوا لتوجيهات الانفصاليين.

يخوض المتمردون الذين يريدون إنشاء دولة منفصلة تسمى أمبازونيا للمناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون صراعا مع الحكومة منذ عام 2017 ، وبامندا هي واحدة من النقاط الساخنة لهم.

وقبل يوم واحد من إطلاق النار الأخير، هاجمت القوات منزلا في نفس حي ناتشو، مما أسفر عن مقتل خمسة شبان.

والحالة تتدهور بسرعة، مع ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وفظائع. وقد نشرت منظمة العفو الدولية مؤخرا تقريرا يفصل جرائم القتل والاغتصاب المزعومة على أيدي طرفي النزاع المسلح الناطق بالإنجليزية، ويحث الحكومة على التحقيق في الأمر.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن عمليات القتل، إلا أن بعض قادة أمبازونيا الانفصاليين في الشتات يحثون مقاتليهم على ملاحقة من يصفونهم بأنهم "أرجل سوداء"، دون رحمة.

شنت القوات المسلحة في الكاميرون، هجومًا مسلحة علي الانفصاليين في المنطقة المضطربة الناطقة باللغة الانجليزية شمال غرب البلاد، نتج عنه مقتل 10 أشخاص.

قالت القوات المحلية وقوات الأمن، إن القتلى كان من الانفصاليين المسلحين الذين خطفه وعذبه عشرات النساء في المنطقة الشهر الماضي، واطلقه سراحهن، ولكن دحض الانفصاليون هذه المزاعم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن المتوفين من المدنيين المعروفين لدى الأهالي، وليسوا من المقاتلين.

وأضافت القوات، أن الانفصالين الذين في صراع مع القوات الحكومية منذ 2017م، هدفهم إنفصال البلاد إلي منطقتين في شمال غرب وجنوب غرب البلاد.

منظمة الأمم المتحدة

نشرت منظمة الأمم المتحدة، بيانًا توضح فيه، فرار أكثر من 500 ألف كاميروني ناطقين باللغة الإنجليزية من منطقتي الشمال الغربي والجنوب، بغرض الاستقرار في مدن العاصمة وما حولها من المناطق الناطقة باللغة الفرنسية.

منذ أن بدأت الجماعات الانفصالية في القتال من أجل بناء دولة مستقلة، وأدى النزاع إلى سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وأجبر نحو 700 ألف شخص على الفرار.

تشهد دولة الكاميرون، ارتفاعا جنونيا في أسعار الوقود في الكاميرون، حيث وصل اللتر من السولر من 630 إلى 730 فرنك أفريقي للديزل من 575 إلى 720 فرنكا أفريقي.

وأصدر رئيس جمهورية الكاميرون، قرارًا برفع رواتب الموظفين الدولة، لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها العالم في الأوان الأخيرة تزامنًا مع الحرب الروسية الأوكرانية.

كان ارتفاع أسعار المنتجات البترولية أمرًا لا مفر منه بسبب الوضع الاقتصادي الذي تدهورت فيه البلاد منذ عشر سنوات، إضافة إلى الأسباب الخارجية ، من بين أمور أخرى، الأزمة الروسية الأوكرانية المستعرة حاليًا والأزمة المالية، التي أثرت على اقتصاد العديد من البلدان في العالم وخاصة البلدان الأفريقية.

وارتفع سعر لتر البنزين من 630 إلى 730 فرنكًا وسولار الديزل من 575 إلى 720 فرنكًا بأثر فوري، حيث انتظر المشغلون الاقتصاديون في هذا القطاع أقل من 24 ساعة للمضي قدمًا في تطبيق هذه الأسعار الجديدة.

زيادة قدرها 100 فرنك أفريقي للواحد و 145 فرنك أفريقي للآخر، زيادة لا تزال أقل من ذلك) وهو ما كان يخشى الكاميرونيين الذين توقعوا زيادة مذهلة، لمجرد حقيقة أنه في بعض البلدان.

حيث شهدت أسعار الوقود نفس الاضطرابات ، تكون الزيادات في الأسعار أكبر، بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم زيادة أسعار الكيروسين والغاز المنزلي.

ومع ذلك ، يخشى السكان تداعيات خطيرة لهذه الزيادة في الأسعار على حياتهم اليومية، هم ، الذين تباطأ أسلوب حياتهم منذ أن أصبح الوصول إلى الضروريات الأساسية شبه مستحيل في الأسواق.

كما أدى قرار رئيس الدولة بزيادة سعر الوقود في المضخة إلى زيادة رواتب موظفي الدولة إلى حوالي 5.2٪.

تدابير غير كافية لنقابات العمال الكاميرونيين الذين يعتقدون أن هذا الدعم يجب أن يفيد جميع العمال بما في ذلك العاملين في القطاع غير الرسمي ، ومن ثم الرغبة الشديدة في رؤية الحد الأدنى المضمون للأجور بين المهنيين يرتفع إلى ما لا يقل عن 60.000 فرنك بدلاً من 41.875 متصورة، يبلغ سعر أجور المهنيين حاليًا 36.270 فرنك في الكاميرون.

كما يطالب العاملون في القطاع غير الرسمي الحكومة بضمان تطبيق الاتفاقيات الجماعية المختلفة الموقعة في البلاد.

