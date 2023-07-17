«بيانات تخص العسكريين وعائلاتهم» .. كارثة إليكترونية تضرب الجيش الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن ملايين من رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية تسربت بسبب خطأ إملائي كارثي في عناوين البريد المرسل إليه.

وأوضحت الصحيفة أن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية تم تسريبها بسبب خطأ إملائي كارثي في عناوين البريد المرسل إليه. كشف معلومات حساسة للغاية، بالرغم من التحذيرات المتكررة بشأن تلك المسألة على مدار عقد من الزمان.

ولا يوجد من مجموعة رسائل البريد الإلكتروني ما هو مصنف "سري" لكن تحوي بعض الرسائل بيانات حساسة للغاية عن الأفراد العسكريين، والمتعاقدين، وعائلاتهم.

كما تتضمن أشعة سينية وبيانات طبية، ومعلومات وثائق الهوية، وقوائم طواقم السفن، وقوائم الموظفين في القواعد، وخرائط المنشآت، وصور القواعد، وتقارير التفتيش البحري، والعقود، والشكاوى الجنائية ضد الأفراد.

وتتألف مجموعة رسائل البريد الإلكتروني من تحقيقات بشأن التنمر، ومسارات السفر الرسمية، والحجوزات، والسجلات الضريبية والمالية.

وبالرغم من التحذيرات المتكررة يستمر تدفق رسائل البريد الإلكتروني إلى الدومين (.ML)، الخاص بدولة مالي ويرجع ذلك ببساطة إلى أن الأفراد يخطئون في كتابة (.MIL) المرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني الخاص بالجيش الأمريكي.

وحدد رائد الأعمال الهولندي المتخصص بمجال الإنترنت، يوهانس زوربير، الذي يمتلك عقداً لإدارة نطاق الإنترنت الخاص بدولة مالي، المشكلة للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن.

وكان يعمل على جمع رسائل البريد الإلكتروني التي جرى توجيهها بشكل خاطئ على مدار الستة أشهر الماضية في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بالتعامل بمزيد من الجدية مع المشكلة.

ويقول زوربير إن لديه حوالي 117 ألف رسائل تم توجيهها بشكل خاطئ، وصل نحو ألف منها الأربعاء الماضي.

وكتب في خطاب إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر: "هذا الخطر حقيقي ويمكن أن يستغله خصوم الولايات المتحدة".

وتضمنت إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي تم توجيهها بشكل خاطئ هذا العام خطط السفر الخاصة برئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل، والوفد المرافق له لزيارة إندونيسيا في مايو الماضي.

وقال الأميرال الأمريكي المتقاعد مايك روجرز: "إذا كان لديك هذا النوع من الوصول المستدام، يمكنك توليد معلومات مخابراتية حتى من المعلومات غير المصنفة أنها سرية".

وأضاف: "هذا ليس غير شائع. وليس من غير المعتاد أن يرتكب الناس أخطاء، ولكن السؤال هو عن الحجم والمدة وحساسية المعلومات".

وقيل إن رائد الأعمال تواصل بشكل متكرر مع المسئولين الأمريكيين. ويقال إن ذلك من خلال الملحق الدفاعي في مالي، ومستشار بارز لجهاز الأمن السيبراني القومي الأمريكي، وحتى مسئولي البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تيم جورمان، إن وزارة الدفاع "على دراية بهذه المسألة وتتعامل بجدية مع جميع عمليات الكشف غير المصرح بها لمعلومات الأمن القومي الخاضعة للرقابة أو المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة".

وأشار إلى أن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة مباشرة من دومين (.mil) إلى عناوين البريد الإلكتروني المالية "تحجب قبل مغادرتها لدومين .mil، ويتم إخطار المرسل بأنه يجب عليه التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين المقصودين".