«موسكو: قرارنا نهائي» .. أوكرانيا تستغيث وواشنطن ترد

الشارقة - اميمة ياسر - نددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة الاثنين بانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، واصفة إياه بأنه "عمل وحشي"، فيما قال البيت الأبيض أن القرار الروسي "سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين".

وقالت ليندا توماس-غرينفيلد للصحافيين "في وقت تمارس روسيا ألعابا سياسية، فإن أناسا فعليين سيعانون"، متهمة موسكو بـ"احتجاز الإنسانية رهينة".

وتعليقا على قرار موسكو بتعليق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، قال البيت الأبيضإن "سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين".

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض آدم هودج قوله "نحث حكومة روسيا على التراجع فورا عن قرارها".

موسكو: قرارنا نهائي

تزامنا مع التحذير الأميركي، أعلنت موسكو على لسان مسؤول روسي كبير في الأمم المتحدة قوله إن قرار بلاده عدم تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود نهائي ولا خطة لإجراء المزيد من المحادثات بشأنه.

أوكرانيا تطالب التدخل

وفي الجانب الأوكراني، نقل سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، عن الرئيس قوله إنه يجب القيام بكل شيء ممكن حتى يستمر استخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف زيلينسكي، بعد قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، "حتى بدون روسيا الاتحادية، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام ممر البحر الأسود هذا. لسنا خائفين (...) تواصلت الشركات وأصحاب السفن معنا. قالوا إنهم مستعدون، إذا سمحت لهم أوكرانيا بالمغادرة، وواصلت تركيا السماح لهم بالمرور، فعندئذ سيكون الجميع على استعداد لمواصلة توريدالحبوب".

يهدف الاتفاق، الذي توسطت فيه «الأمم المتحدة» وتركيا، في يوليو الماضي، إلى تخفيف حِدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الصراع الروسي الأوكراني يمنعها.

واتهمت روسيا أوكرانيا، اليوم، بمهاجمة جسر القرم، الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخصين.