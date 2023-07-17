شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: التحالف الوطنى قدم نموذجا رائعا لمشاركة المجتمع المدنى فى برامج التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بإعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم دورا كبيرا في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثل الخدمات التي يقدمها التحالف ضرورة قصوى خلال الفترة المقبلة في رعاية محدودي الدخل لمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم التي يشهدها العالم أجمع.

وقال "أبو العطا"، في بيان له، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما ييذله من جهود وما يقدمه من خدمات يعزز من دور العمل الأهلي، ويحدث حراكا داخل المجتمع المدني، الذي افتقدنا دوره خلال فترة كبيرة من عمر الوطن كان في أحوج الحاجة إليه، لكن غياب رعاية حقيقية له، كالتي يقوم بها الرئيس السيسي كانت عائقا أمام قيامه بدوره الحقيقي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيتعاظم خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد إصدار مشروع قانون التحالف الوطني الذي وافق عليه مجلس النواب، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، موضحا أن القانون يدعم أهداف التحالف الوطني التي أصدر من أجلها هذا القانون الذي يمثل أهمية كبرى للمجتمع الأهلي.

وأوضح أن الدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي شكل دافعا كبيرا لتحقيق نجاح باهر وغير مسبوق من خلال تقديم الدعم لملايين المستفيدين، مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي تمكن من توحيد منظومة الدعم التي تقوم بها الجمعيات الأهلية، ووسع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم، مشيرا إلى أن الدور التنموي للتحالف الوطني أصبح لا غنى عنه خلال المرحلة الحالية من عمر الوطن.

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يشكل دفعة للعمل المدني وإضافة قوية له، بتوجيهات الرئيس السيسي الذي وجه بتعظيم عمل التحالف الوطني قبل أكثر من عام، موضحا أن فكرة التحالف والاصطفاف معًا تعزز بدورها مسار تلك التجربة التنموية الرائدة التي تستهدف خدمة المواطن المصري عبر عدة سبُل من برامج تنموية ومبادرات تتبناها الدولة المصرية في شتى المناحي حتى تتسع دائرة العمل الأهلي والخيري بصورة منظمة ومنضبطة.

ولفت إلى أن التحالف الوطني هدفه في المقام الأول خدمة المواطنين عن طريق برامج تنموية تتكامل مع المبادرات التي تطلقها الدولة، لتغيير حياة المواطنين للأفضل، من خلال توحيد الجهود بين الجمعيات الأهلية والتنسيق بينها لوصول الخدمات لجميع المواطنين، علاوة على أنه يقدم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، الأمر الذي يعمق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وشدد على أن التحالف الوطني يشكل نموذجا عظيما لتعاون منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق خطة التنمية الشاملة ورؤية 2030، مؤكدا أن شباب مصر الواعي المخلص لوطنه المتطوع في تحقيق أهداف هذا التحالف أسهم في تعزيز الانتماء الوطني لديهم لدورهم في خدمة وطنهم.