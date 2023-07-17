شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني كيان يحمل الخير لاهل مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق فيديو جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي لخدمة المواطن المصري، حيث ركز على الجهود والخدمات التي يقدمها لتعزيز دور العمل الأهلي في مصر، كما سلط الضوء على البرامج التنموية المتكاملة التي يقدمها التحالف لخدمة المواطن وحجم المستفيدين من خدماته على امتداد محافظات مصر.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

وينص مشروع القانون، على إنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون.