حرائق الغابات تضرب كندا وتُدمر 10 ملايين هكتار من الأراضي

ياسر رشاد - القاهرة - تسببت حرائق الغابات في دولة كندا "الواقعة في أمريكا الشمالية" هذا العام حتى الآن في احتراق 10 ملايين هكتار من الأراضي، حسبما أظهرت بيانات من مركز حرائق الغابات الكندي المشترك بين الوكالات.

وتأتي هذه الإحصائيات في الوقت الذي تتعامل فيه الدولة الكندية مع أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق، الذي يمتد تاريخيًا بين أبريل وسبتمبر، وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 1989، عندما احترق 7.6 مليون هكتار.

وحذّر المسؤولون من أن مواسم الحرائق في أجزاء كثيرة من البلاد بدأت مبكرة وصارت تمتد لفترات أطول، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون حكوميون إن موسم الحرائق في كندا لا يزال بعيدًا عن الانتهاء، مع توقعات تظهر احتمالية حدوث حرائق أشد من المعتاد في جميع أنحاء البلاد على مدار الشهر وحتى أغسطس.

موسم حرائق الغابات في كندا:

وأوضح المسؤولون، في عرض تقديمي للصحفيين في 6 يوليو الجاري، أن الحرائق سببها الجفاف ودرجات حرارة أعلى من المعتاد، مشيرين إلى أن موسم حرائق الغابات في كندا صار شديد الصعوبة لدرجة أن البلاد بحاجة إلى "مستوى غير مسبوق من الدعم الدولي" لمكافحتها.

ووقعت الحكومة اتفاقيات عدة مع دول بشأن المساعدة في حرائق الغابات، آخرها اتفاقيات لتقاسم الموارد مع البرتغال والولايات المتحدة.

وقال وزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير، للصحفيين، في 6 يوليو الجاري، إن الكثير من أجزاء كندا ستظل معرضة لخطر حرائق الغابات طوال شهر يوليو، على الرغم من أن المخاطر في بعض المناطق ستنخفض في أغسطس.

كما توفي رجل إطفاء بعد يومين على وفاة إطفائية بسبب الحرائق الممتدة منذ أسابيع؛ ليتسبب موسم الحرائق في حالتي وفاة حتى الآن.

وفي وقت سابق، لقيت إطفائية في غرب كندا مصرعها يوم الخميس خلال مكافحة أحد الحرائق الضخمة التي تضرب البلاد منذ أسابيع.

وتعد هذه أول حالة وفاة في الميدان منذ بدء موسم الحرائق التاريخي الذي تشهده كندا، حيث اندلع أكثر من 900 حريق بينما لا يزال أكثر من 570 حريقًا خارج السيطرة.

وقال اتحاد الموظفين العامين في كولومبيا البريطانية (BCGEU) "بقلوب مثقلة، تعرب نقابتنا عن حزنها لفقدان أحد أفراد أسرتنا حياتها اليوم في مواجهة حريق هائل خارج ريفيلستوك".