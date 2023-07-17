أردوغان يُغرد بالعربية ويُوضح هدفه من الجولة الخليجية

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، تغريدة باللغة العربية أوضح فيها عن هدفه من الجولة الخليجية، قائلاً "نحن في طريقنا إلى مدينة جدة المحطة الأولى لزيارتنا إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وجمهورية شمال قبرص التركية".

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الاثنين، أضاف أردوغان، "أتمنى أن تصب هذه الزيارات التي نجريها في فترة حرجة، في مصلحة علاقاتنا الثنائية واستقرارنا الإقليمي.. نحن نواصل جهودنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في إنشاء حزام سلام واستقرار وازدهار حول تركيا، كما نرغب في نشر الأسس المتينة التي تستند عليها علاقاتنا مع دول الخليج، على نطاق واسع من التعاون معها".

حجم التبادل التجاري:

وتابع قائلاً: "لقد ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي مع دول الخليج في العقدين الأخيرين من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار".

وأردف بالقول: "من خلال منتديات العمل التي سنعقدها أثناء زياراتنا، سنبحث عن طرق لزيادة هذا الرقم أكثر من ذلك بكثير".

وأكد أردوغان أنه وخلال الزيارة سيعمل على توطيد العلاقات الثنائية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة.

وشدد الرئيس التركي على أنه سيعزز علاقات أنقرة مع دول الخليج التي تربطه معها علاقات تاريخية وأخوية ومتجذرة، مشيرا إلى أن بلاده حققت مع دول الخليج تقدما ملموسا في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، أكد رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تقبل "بكل سرور" دور وساطة السلام بين روسيا وأوكرانيا في حال عرض الطرفان الأمر عليها.

وقال أردوغان: "إذا عرض الطرفان الروسي والأوكراني دور الوساطة فسوف نقوم بذلك، بكل سرور".

وفي السابع من يوليو الجاري، قال أردوغان إنه يتعين على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات السلمية.

من جهة أخرى، اعتبر أردوغان أن "أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في حلف الناتو"، متابعا بالقول "أكدنا منذ بداية الحرب أنها غير عادلة، وأنها يجب أن تتوقف، وأنها مخالفة للقوانين الدولية"، على حد قوله.