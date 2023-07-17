بوتين يصف الهجوم على جسر القرم بـ "العمل الإرهابي"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، الهجوم الذي تعرض له اليوم جسر القرم، واصفًا إياه بأنه عمل إرهابي.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الإثنين، أوعز بوتين، لجهاز الأمن الفيدرالي ولجنة التحقيق وعدد من الإدارات الأخرى بالتحقيق بالتفصيل فيما حدث على جسر القرم.

واعتبر عدم تضرر أعمدة جسر القرم جراء الهجوم الإرهابي خبرًا سارًا.

كما تعهد الرئيس الروسي بالرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأكد أن وزارة الدفاع تعد المقترحات الملائمة لذلك.

الهجوم الإرهابي على جسر القرم:

ووصف الهجوم الإرهابي على جسر القرم بأنه وحشي ولا معنى له من وجهة النظر العسكرية.

وأمر بوتين بتقديم كل مساعدة ممكنة للأشخاص الذين لا يستطيعون عبور جسر القرم الآن ويعانون من صعوبات.

كما طالب الرئيس الروسي بتقديم مقترحات لتعزيز الأمن على جسر القرم.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المعدات العسكرية الغربية المغتنمة في معارك العملية العسكرية الخاصة، تخضع للدراسة من قبل المتخصصين الروس.

وقال بوتين في معرض حديث أدلى به للصحفي بافل زاروبين الذي نشره عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "هناك تعبير "الهندسة العكسية". حسنًا، هذه تكنولوجيا حديثة وهي مهمة على أي حال.. إذا كانت هناك فرصة للنظر في ما بداخلها ومعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن تطبيقه لدينا، فلم لا؟".

في الوقت نفسه، لفت بوتين إلى وجود التقنيات الحديثة في روسيا، وقال: "لدينا من المعدات الحديثة، وهي في غاية الفعالية.. دبابة تي-90 (اختراق)" مثلًا.. هي أفضل دبابة في العالم! بدون أي مبالغة"، واستدرك قائلًا: "لكن العدو أيضًا ينتج معدات حديثة".

وقدم بوتين تقييمًا إيجابيًا لسير العملية الخاصة، وقال: "قواتنا تتصرف ببطولة، وتتحول إلى الهجوم بشكل غير متوقع للعدو في بعض المناطق، حيث تستولي على مواقع أكثر ملائمة، وهضبات، وما إلى ذلك".

وأكد بوتين أن كل محاولات العدو لاختراق الدفاعات الروسية، بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، باءت بالفشل، وقال: "الخصم لا يحالفه النجاح".

ورفض بوتين الإجابة عن سؤال عن المهام المستقبلية للقوات الروسية، مضيفًا أنه سيتناول ذلك في حديث منفصل بعيدًا عن الكاميرات.