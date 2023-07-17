مستشار رئاسي أوكراني سابق يُحذر من سياسات زيلينسكي

ياسر رشاد - القاهرة - أوصل "فلاديمير زيلينسكي"، الشعب الأوكراني إلى مرحلة حرجة من الجوع والفقر، حسبما أفاد مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، "أوليج سوسكين".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، أضاف سوسكين عبر "يوتيوب" ساخرًا: "نعم، استمروا في القتال، واقتلوا المزيد من الناس، لم يعد هنالك مكان لوضع صليب أو حفر قبر جديد، وسرعان ما ستصبح البلاد بأكملها مقبرة تحمل اسم زيلينسكي".

مرحلة حرجة:

وأشار إلى أن زيلينسكي أوصل أوكرانيا إلى مرحلة حرجة لم يعد الأوكرانيون البسطاء خلالها قادرين على العيش ضمن أبسط مقومات الحياة، مشددا على أن الكثيرين لا يمتلكون حتى ثمن رغيف الخبز والماء، فيما تستمر أسعار المواد الغذائية بالارتفاع.

وتابع: "لماذا تصمتون؟، يتم إلقاء أوكرانيا في سلة القمامة، وتصدر الأوامر لنا لنموت في جبهات القتال، صدقا ألم تدركوا أي شيء من هذا".

وخلص إلى أن أفضل خيار أمام السلطة الأوكرانية في المرحلة الحالية، هو إلغاء الأحكام العرفية، وإجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على قناته في تيلغرام، إنه لا يوجد تهديد بـ "غزو" أراضي أوكرانيا من جانب بيلاروس.

وذكر زيلينسكي، أنه مع الأخذ في الاعتبار تقارير الاستخبارات، وكذلك الإجراءات المتخذة، يمكن التأكيد بعدم وجود تهديد اقتحام عسكري من جانب بيلاروس.

وشدد زيلينسكي على أن تقرير رئيس مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، يؤكد ذلك.

في وقت سابق، أصدر زيلينسكي تعليمات إلى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بتعزيز الاتجاه البيلاروسي.

من جانبه، صرح الرئيس البولندي أنجي دودا بأن بلاده مستعدة لزيادة تعزيز الحدود مع بيلاروس، بعد وصول معلومات بانتقال مقاتلي مجموعة فاغنر إلى بيلاروس.