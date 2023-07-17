وزير الخارجية البريطاني يقترب من منصب وزير الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - قد يحل وزير الخارجية البريطاني، "جيمس كليفرلي"، مكان بن والاس في منصب وزير الدفاع، بعد أن أعلن الأخير أنه قرر التقاعد من منصبه والسياسة، حسبما أفادت صحيفة "التايمز"، نقلاً عن مصادر رفيعة.

وقالت المصادر، مساء اليوم الاثنين، إن كليفرلي قد يكون على وشك الانتقال إلى وزارة الدفاع، وأن آن ماري تريفيليان وزيرة شؤون المحيطين الهندي والهادئ الآن، قد تخلفه كوزيرة للخارجية.

ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا في سبتمبر.

منصب وزير الدفاع البريطاني:

وذكرت الصحيفة في وقت سابق أن من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع البريطاني سكرتير الخزانة جون غلين ووزيرة الدولة لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان، ووزير الدولة لشؤون الأمن توم توغندهات.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في مقابلة مع صحيفة The Times أنه يعتزم ترك منصبه هذا الخريف.

وقال والاس: "لن أشارك في الانتخابات المقبلة". مستبعدا احتمال انسحابه قبل انتهاء ولايته.

وذكر أنه يعمل في السياسة منذ 24 عاما، منذ انتخابه في البرلمان الأسكتلندي.

وأضاف: "لأكثر من سبع سنوات، كان لدي ثلاثة هواتف بجوار سريري".

كما أعلن أنه يعتزم التقاعد من السياسة والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن المملكة.

وذكرت "تايمز" في وقت سابق أن من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع البريطاني سكرتير الخزانة جون غلين ووزيرة الدولة لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان، ووزير الدولة لشؤون الأمن توم توغندهات.