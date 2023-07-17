ضابط أمريكي سابق يكشف مخاطر إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

ياسر رشاد - القاهرة - يُعتبر قرار الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، إمداد القوات الأوكرانية بالقنابل العنقودية، دليل على عناده الإقرار بهزيمة كييف في ساحة المعركة، هكذا صرح ضابط مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، "بريان بيرليتيك".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، أوضح بيرليتيك، في مقال كتبه لصحيفة "غلوبال تايمز"، أنه بغية "الحصول على جائزة حماية "غرور وكرامة" واشنطن ولو بشكل مؤقت، وتأجيل الهزيمة الحتمية لأتباعها في كييف، سيحول بايدن أوكرانيا إلى فيتنام أو لاوس أو كمبوديا أو العراق، دولة مليئة بالذخائر العنقودية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة بسبب عدم مقدرتها على توفير احتياجات قوات كييف من القذائف المدفعية العادية، وأنها على استعداد لوضع أوكرانيا في هذه الخانة، بغية إدامة حربها بالوكالة مع روسيا، وحتى لا تعترف بهزيمتها.

خطر الذخائر العنقودية:

وشدد على أن خطر الذخائر العنقودية لا يقتصر على المرحلة الراهنة وحسب في أوكرانيا، بل سيمتد إلى المستقبل البعيد، حيث ستقتل مخلفات هذه الذخائر مئات المدنيين العزل حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية مهما كانت نتيجتها.

وخلص إلى أن إرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا لن يجعل قوات كييف أو الولايات المتحدة نفسها أقوى من الناحية العسكرية، كما لن يساعد البيت الأبيض في تحقيق أهدافه في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تتوقع من قمة حلف الناتو في فيلنيوس، المنتظرة غدا الثلاثاء، وضع آلية واضحة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وقال زيلينسكي في كلمة له، اليوم الاثنين، إن "الجميع يفهمون، كل زعيم وكل بلد، حتى إذا أعلن عن موقف مختلف، ومن الواضح أن أوكرانيا تستحق أن تكون في الناتو. ليس الآن، الآن لدينا حرب، لكننا بحاجة إلى إشارة واضحة ونحتاجها الآن".

وأضاف أن "أوكرانيا قد أصبحت عضوا في الناتو من ناحية الأمر الواقع، وسلاحنا هو سلاح الحلف، وقيمنا هي ما يثق به الحلف".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه ينتظر من قمة الناتو في فيلنيوس أن تؤكد على ذلك، مضيفا أن كييف تعمل على أن تكون آلية الحصول على العضوية واضحة وسريعة قدر الإمكان.