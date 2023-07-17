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نيمار يحسم الجدل حول مصيره مع باريس برسالة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461966-638252161368037571.jpg

2023-07-17 | 20:41

نيمار يحسم الجدل حول مصيره مع باريس برسالة

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بعث نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان برسالة إيجابية من داخل معسكر فريقه، وسط الشائعات المثارة بشأن مصيره هذا الصيف.
ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على تويتر 4 صور، وهو يؤدي تدريبات بدنية في مقر تدريبات الفريق الباريسي.

وكتب النجم البرازيلي "بداية أسبوع جديد، بالكثير من العمل والمتعة"، مضيفا "لقد اقتربت العودة".

ويبتعد نيمار جونيور عن الملاعب منذ إصابته في كاحل القدم يوم 19 فبراير/ شباط الماضي، التي أنهت موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية.


وينتهي عقد نيمار في صيف 2025، ويقال إن هناك بندا يسمح بتمديده تلقائيا لعامين إضافيين حتى 2027.

وثارت تكهنات عديدة بشأن النجم البرازيلي، وإمكانية بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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