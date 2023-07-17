انت الان تتابع خبر "مرض غامض" ينتشر في دولة عربية.. الصحة تعلن السيطرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجه عبد الغفار رسالة إلى أهالي نجع سندل بقرية العليقات بمحافظة قنا، طمأنهم فيها بأن الأوضاع فيما يتعلق بالمرض المجهول تحت السيطرة، وذلك عقب شكواهم من أعراض متشابهة تشمل الإرهاق وارتفاع درجات الحرارة، وآلام العظام والإعياء.وقال عبد الغفار، إن طواقم وزارة الصحة والطب الوقائي، توجهت إلى القرية منذ اليوم الأول، وتم أخد عينات من مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وعينات من مواطنين أنفسهم، لافتا إلى تنوع الشكوى من الحمى وتكسير العظام.

وأشار إلى أن هذه الأعراض تتوافق مع عدد من الأمراض الفيروسية وتظهر في فترات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن "الوضع تحت السيطرة وأنه يتم التعامل مع المصابين باستخدام الأدوية اللازمة، وأنه لا داعي للقلق".

ودعا المواطنين إلى الهدوء وعدم بث الذعر والخوف من انتشار هذا المرض الذي يعتبر شائعا في عدد من الدول التي يمتاز مناخها بارتفاع درجات الحرارة ".

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن أعراض المرض المجهول التي ظهرت على مواطني المحافظة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام العظام، والإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي تنتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

وأكد النائب المصري مصطفى بكري، أمس الأحد، أن أعراض المرض الغامض الذي أصاب مواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا في مصر هو حمى الضنك الذي انتشر في وقت سابق في بعض مناطق البلاد.

وقال بكري، إن هناك أكثر من 200 شخص من قرية العليقات بمحافظة قنا مصابون بهذا المرض وتشير أعراضه المتمثلة بارتفاع درجة الحرارة وشعور بالتكسير في العظام والكسل الشديد، تؤكد جميعها حدوث مرض حمى الضنك.