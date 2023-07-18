أوكرانيا تتهم روسيا بمُحاولة كسر دفاعات كييف

ياسر رشاد - القاهرة - حشدت "روسيا" أكثر من 100 ألف جندي في منطقة كوبيانسك شرقًا، لمُحاولة كسر دفاعات كييف، حسبما أفاد نائب القائد الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية للتجمع العسكري الشرقي، "سيرهي تشيريفاتي".

وأضاف سيرهي في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن روسيا ركزت مجموعة قوية للغاية على اتجاه ليمان كوبيانسك، بأكثر من 100 ألف فرد، وأكثر من 900 دبابة، وأكثر من 370 راجمة صواريخ.

وأوضح المسؤول الأوكراني أيضًا أن روسيا نشرت وحدات محمولة جوًا، وهي أفضل وحدات المشاة الآلية هناك، إلى جانب دعم إضافي واحتياطي للجيش القتالي والقوات الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في محاولة لتحقيق بعض النجاح، بعد التقدم الأوكراني حول باخموت.

إعلان روسيا انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية:

من ناحية أخرى، قالت الولايات المتحدة إن إعلان روسيا انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "غير مقبول".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن "نتيجة ما قامت به روسيا اليوم من استخدام الغذاء كسلاح.. سيجعل وصول الغذاء إلى الأمكنة المحتاجة أكثر صعوبة إضافة الى زيادة الأسعار".

وأضاف أنتوني بلينكن "خلاصة القول إن ما حصل غير مقبول".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في الإفادة اليومية، عن توقف صفقة الحبوب اليوم، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كلا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".

وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد، في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، على أنه إذا لم ينفذ الجزء الروسي صفقة الحبوب، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.