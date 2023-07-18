شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى المحافظين بتذليل العقبات أمام مشروعات الطرح الاستثمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية، بشأن توجيه المحافظين لتيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثمارى، لمديريات الشباب والرياضة لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء تلك المشروعات من الرسوم البالغة 30% والتى تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض وهى المحافظات المقام عليها مشروعات الطرح الاستثمارى.

جدير بالذكر أن اللجنة طالبت فى توصياتها بشأن الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، ضرورة بناء جيل من الشباب منتمي للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وبدنيا ونفسيًا واجتماعيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة قطعت شوطا فى البرامج والأنشطة وكذلك توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والمشروعات الإنشائية والبطولات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الدولية والمحلية بالإضافة لمشروعات مبادرة حياة كريمة، ولكن مطلوب مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.