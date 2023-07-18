انت الان تتابع خبر بغداد.. السجن 7 سنوات بحق سائق صهريج انفجر في "حي القاهرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المدان قام بتحميل الصهريج من (معمل اربيل لأنتاج غاز ثاني اوكسيد الكاربون) في محافظة اربيل لغرض إيصاله إلى معمل بيبسي بغداد في منطقة الزعفرانية ووضعه في كراج في حي القاهرة لحين موعد تسليمه، وعند انفجار الصهريج عن طريق الإهمال قام بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة".



وأضاف أن "الحكم يأتي وفقا لإحكام المادة 411 /3/ الشق الثاني من قانون العقوبات العراقي".