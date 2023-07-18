انت الان تتابع خبر ميسان.. أحكام بالسجن بحق مجرمين قاما بخطف فتاة ومساومة ذويها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرم الأول قام بالاشتراك مع متهمين آخرين بخطف الفتاة وتهديد ذويها بنشر صورها وابتزازهم، فيما نفذ المجرم الثاني جريمة الاعتداء والإكراه بحقها".



وأضاف أن "الإحكام بحقهما تأتي وفقا لإحكام المادة 422 وبدلالة المادة 421/ج/هـ والمادة 393 / 1 /2/أ/ د من قانون العقوبات العراقي".

