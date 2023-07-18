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المباشرة بتسليم الحصص الوقودية لأصحاب المولدات في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "أصحاب المولدات سيستلمون الحصص الوقودية عبر خدمة الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقة (الماستر كارد)".

وأضاف، أن "الخدمة التي أطلقتها شركة توزيع المنتجات النفطية، جرت وفق أنظمة الأتمتة الحديثة لمحطات التعبئة وتجهيز أصحاب المولدات بالوقود المجاني حسب المواقع الجغرافية للمولدات، والتي ستختصر الزمن والإجراءات الروتينية والتعامل النقدي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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