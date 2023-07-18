متحدث «الخارجية» يوضح: إلى أين وصلت العلاقات بين مصر وإيران؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن طبيعة العلاقات بين مصر وإيران في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القاهرة لديها بعثة رعاية مصالح في طهران، ونفس الحال بالنسبة لإيران.

وقال أبو زيد، خلال حوار خاص ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مساء الإثنين، إن التفاعل والتواصل مع إيران مستمر، ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وأن هناك تطور في العديد من القضايا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيًا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد: "إذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم، فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن، وأتصور التعامل مع هذه الأمور بوضوح وشفافية وهدوء، وحينما يحين الوقت حينما تأخذ منحى آخر ف يالتطور سوف تجد هذا واضح ببيانات رسمية من الدولتين".