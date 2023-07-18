دوري الكرة الممتاز.. ملعب الشعب يحتضن أمسية التتويج بين الشرطة والحدود اليوم

وكان من المقرر إقامة المباراة بعد غد الخميس لكن لجنة المسابقات قررت تقديمها إلى اليوم الثلاثاء بسبب تزامنها مع بداية شهر محرم الحرام.

ومن المؤمل أن تشهد المواجهة فور نهايتها تتويج الشرطة بلقب الدوري رسميا ليحتفل مع أنصاره باللقب للموسم الثاني على التوالي، كما أن اللقاء سيشهد في بدايته عمل ممر شرفي من قبل الحدود احتفاء بالفريق الفائز بالمسابقة.



وبعيدا عن أجواء الاحتفال، سيحاول الحدود أن يفسد فرحة منافسه بالتتويج عبر إلحاق الهزيمة به في ختام المشوار لاسيما أن الفوز قد يدفع الفريق البغدادي الذي يقف حاليا في الترتيب الحادي عشر إلى قائمة العشرة الأوائل في اللائحة النهائية لجدول المسابقة.

أما الشرطة فمن المتوقع أن يلجأ مدربه الشاب أحمد صلاح إلى إراحة أغلب الأعمدة الأساسية بعد ضمان اللقب وإتاحة المجال أمام العناصر البديلة للإفصاح عن إمكاناتها قبيل السفر إلى السعودية لخوض غمار بطولة الأندية العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة ضمن رسميا الاحتفاظ بلقبه بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية خارج قواعده على نفط ميسان بثلاثية نظيفة.

ومن المؤمل أن يسدل الستار على منافسات دورينا للموسم الحالي بشكل رسمي يومي الخميس والجمعة المقبلين، إذ ستقام أربع مواجهات بعد غد الخميس، وخمس أخرى يوم الجمعة.

