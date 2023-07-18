انت الان تتابع خبر مشروع قانون لمعادلة الشهادات تحت قبة البرلمان.. تعرف على الإجراءات الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الركابي، أنَّ "لجنة فرعية شُكّلت من أجل إنجاز القوانين المهمة في اللجنة ومنها قانون أسس معادلة الشهادات، لترصين التعليم العالي وإعادة الاعتبار للشهادة التي تمنحها الجامعات سواء داخل العراق أو خارجه"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أنه "تم إجراء تعديلات جوهرية على القانون السابق لتأخذ طريقها نحو التطبيق، وأبرزها آليات كثيرة ضُمِّنت في القانون وتحديد مدة لمعادلة الشهادة، واشتراط مدة إقامة لمن يدرس خارج العراق"، مبيناً أنَّ مشروع القانون لا يقرّ القبول بمدة 4 أشهر كفترة إقامة أو بالدراسة عن بعد "أونلاين" كما حصل عندما اجتاحت كورونا بلدان العالم.

وتابع الركابي أنَّ "القانون سيُلزم طلبة الدراسات العليا من الموظفين بإجازة دراسية ولا يسمح بغير ذلك، وكل ذلك سيكون حال إقرار القانون ونفاذه".

