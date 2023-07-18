اخبار العالم

انزال جوي يؤدي لسحق 5 عناصر من "داعش" في كركوك

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر انزال جوي يؤدي لسحق 5 عناصر من "داعش" في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية التي استهدفت احدى الربايا العسكرية على الطريق الرابط بين ناحية ملة عبد الله وناحية الرياض في كركوك ونتج عنها استشهاد وجرح مجموعة من ابطال قواتنا الامنية، تم تحديدها".

وأضافت، أن "القوات الأمنية نفذت عملية إنزال جوي خاطف تمكنت من خلالها سحق 5 من عناصر العصابات الإرهابية وضبط أسلحتهم ومعداتهم ليكونوا درساً لبقايا عصابات داعش".
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا