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100 مليون دولار سنوياً للفرق المشاركة بدوري المحترفين.. هل صرح عدنان درجال بذلك؟

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462000-638252652483668528.jpg

2023-07-18 | 10:11

100 مليون دولار سنوياً للفرق المشاركة بدوري المحترفين.. هل صرح عدنان درجال بذلك؟

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الخليج 365 – رياضة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خبراً مفاده ان رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال قال بان شركة كبرى ستكون راعية لدوري المحترفين وستقدم 100 مليون دولار سنوياً ستوزع على الفرق المشاركة ولمدة ثلاث سنوات.

مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخبر مزيف، عند البحث للتحقق من صحة التصريح المتداول والمنسوب لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم (عدنان درجال) لم نعثر على أي مصدر يؤكد إدلاء درجال بهذا التصريح سواء عبر لقاء صحفي معه أو عبر حساباته الشخصية، كما لم تقم أي من وسائل الإعلام المحلية بنقل مثل هكذا تصريح عن لسان درجال".

وأضافت، "نفى درجال صحة التصريح المنسوب له، بعد أن قمنا بالتواصل معه بتأريخ 17 تموز 2023".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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