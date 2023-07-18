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انت الان تتابع خبر 100 مليون دولار سنوياً للفرق المشاركة بدوري المحترفين.. هل صرح عدنان درجال بذلك؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462000-638252652483668528.jpg
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2023-07-18 | 10:11
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الخليج 365 – رياضة
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خبراً مفاده ان رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال قال بان شركة كبرى ستكون راعية لدوري المحترفين وستقدم 100 مليون دولار سنوياً ستوزع على الفرق المشاركة ولمدة ثلاث سنوات.
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خبراً مفاده ان رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال قال بان شركة كبرى ستكون راعية لدوري المحترفين وستقدم 100 مليون دولار سنوياً ستوزع على الفرق المشاركة ولمدة ثلاث سنوات.
مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخبر مزيف، عند البحث للتحقق من صحة التصريح المتداول والمنسوب لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم (عدنان درجال) لم نعثر على أي مصدر يؤكد إدلاء درجال بهذا التصريح سواء عبر لقاء صحفي معه أو عبر حساباته الشخصية، كما لم تقم أي من وسائل الإعلام المحلية الرياضية بنقل مثل هكذا تصريح عن لسان درجال".
وأضافت، "نفى درجال صحة التصريح المنسوب له، بعد أن قمنا بالتواصل معه بتأريخ 17 تموز 2023".
وأضافت، "نفى درجال صحة التصريح المنسوب له، بعد أن قمنا بالتواصل معه بتأريخ 17 تموز 2023".
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