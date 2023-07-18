100 مليون دولار سنوياً للفرق المشاركة بدوري المحترفين.. هل صرح عدنان درجال بذلك؟

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خبراً مفاده ان رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال قال بان شركة كبرى ستكون راعية لدوري المحترفين وستقدم 100 مليون دولار سنوياً ستوزع على الفرق المشاركة ولمدة ثلاث سنوات.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع