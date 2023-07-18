انت الان تتابع خبر بسبب طقوس "شيطانية".. نقابة المهن الموسيقية تلغي حفل ترافيس سكوت في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت نقابة الموسيقيين في بيان لها أنها قررت إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات والذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري.

يأتي ذلك، بحسب البيان، بعد تداول صور ومعلومات عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته، في إشارة إلى طقوس وسلوكيات وصفت بأنها "شيطانية"، بحسب ناشطين.



وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل والغضب بين المصريين بسبب الإعلان عن استضافة مغني الراب الأمريكي، وسط دعوات متزايدة لإلغاء الحفل، بسبب مواقف سكوت بشأن ما يسمى "الأفروسنتريك" وطقوسه الشيطانية خلال حفلاته.