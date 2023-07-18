مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد "الأقصى" المبارك على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية بالقرب من أبوابه.

وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة (الخليل) منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

اعتقال 11 فلسطينيًا بالضفة الغربية

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شباب من قرى محافظة رام الله الواقعة وسط الضفة، وكان من بين المعتقلين أسير محرر من بلدة "كوبر"، فيما جرى اعتقال أربعة بينهم أسير محرر وابنان له من مدينة "نابلس" شمال الضفة.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة "تقوع" في بيت لحم، والتي شهدت اليومين الماضيين اقتحامات واسعة من قبل جيش الاحتلال على خلفية عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن وابنتيه بجروح عند مفرق "تقوع".

أصيب عدد من الفلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم "العروب" شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والغاز السام صوب الشبان والمنازل القريبة؛ ما أدى إلى إصابة عدد من سكان المخيم بالاختناق، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال أوقفت السيارات المارة على الشارع الرئيسي، واحتجزت ركابها لفترات متفاوتة.

ويأتي ذلك، فيما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، باعتقال 6 مواطنين بعد مداهمتها عدة قرى بمحافظة رام الله.

وصرحت مصادر فسلطينية، أن الاحتلال اعتقل من قرية المغير شرق رام الله كلاً من: محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح، ومؤيد عبد المجيد أبو عليا، بعد الهجوم على منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اعتقل أيضاً الشابين معتصم محمد البرغوثي، والأسير المحرر عبيدة خلدون البرغوثي، من قرية كوبر، وحسين بهاء الريماوي من قرية بيت ريما شمال غرب رام الله.

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