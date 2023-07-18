اختفاء ظل الكعبة المشرفة بعد تعامد الشمس

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت سماء مكة المكرمة، تعامد الشمس "التسامت" الثاني والأخير لهذا العام 2023 على الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

ويحدث التعامد الثاني وفقاً للجمعية الفلكية بجدة، مع عودة الشمس "ظاهريا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال، حيث ستصبح الشمس على ارتفاع 90 درجة تقريباً في المسجد الحرام، ويصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.

سبب ظاهرة تعامد

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريا" بين مدارَي السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة".

يذكر أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنة 2023 أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو الماضي، وستعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2024.