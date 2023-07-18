موجة حر شديدة تجتاح دول العالم.. وتوقعات بتسجيل أرقام قياسية

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مختلف دول العالم، خلال الأيام الحالية، موجة حر غير مسبوقة، قلبت الأمور رأسا على عقب، وأربكت النشاطات الطبيعية في بعض الدول، في ظل توقعات بتسجيل أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة التي تواصل ارتفاعها.

وبجنوب القارة الأوروبية، أجبرت درجات الحرارة المرتفعة في كل من إيطاليا وإسبانيا واليونان السلطات على اتخاذ العديد من الإجراءات الطارئة، فيما تشهد البلاد، اليوم، درجات حرارة قياسية.

وبإيطاليا، أصدرت وزارة الصحة تحذيرات باللون الأحمر حول 16 مدينة تزامنا مع توقعات بأن تبلغ درجات الحرارة مستويات قياسية لتستقر بحدود 48 درجة مئوية بسردينيا خلال قادم الأيام.

وفي الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) من موجة حر شديدة وخطيرة للغاية تضرب غرب البلاد في نهاية وبعض المناطق في الجنوب.

وبينما تطال موجة الحر ألمانيا أيضاً حيث سُجلت أعلى درجات الحرارة في البلاد في مدينة موهرندورف كلاينسيباخ في بافاريا وبلغت 37.9، و35 درجة مئوية في برلين، و34 درجة مئوية في ميونيخ، قال مركز الأرصاد الجوية الإيطالي إنه يخشى "موجة حرارة صيفية هي الأشد وواحدة من أشد موجات الحرارة على الإطلاق".

وسترتفع الحرارة في العاصمة الإسبانية مدريد إلى ما فوق 40 درجة مئوية.

وتشهد دول عربية مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق ودول الخليج ارتفاع شديد لدرجات الحرارة وتبقى تحت تأثير هذه الأجواء الحارة حتى نهاية الأسبوع، لتصل درجات الحرارة لمستوى أعلى من معدلاتها المعتادة بدرجات، مع طقس حار في أغلب المناطق، بينما تقترب درجة الحرارة من 50 درجة مئوية في مناطق بجنوب العراق والكويت.

وتتوالى موجات الحرارة في المنطقة منذ بداية الصيف مع درجات حرارة "أعلى من المتوسط" حتى أغسطس.

درجات الحرارة تتسبب في حرائق واسعة

في الوقت نفسه، تكافح كندا أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها.

وتشهد كندا درجات حرارة دافئة إثر أشهر من هطول الأمطار بمعدل دون المتوسط، بلغت مساحة الأراضي التي دمرتها حرائق الغابات مستوى سنويا قياسيا وصل حتى السبت إلى 24,7 مليون هكتار.

وقال الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية يان بولانجيه لوكالة فرانس برس "نسجل هذا العام أرقام أسوأ من أكثر التوقعات تشاؤما".

وفي العاصمة اليونانية أثينا، استعرت الحرائق في منطقتين قرب العاصمة، وأججتها الرياح القوية، حتى خرجت الأمور عن السيطرة، إذ تسببت موجة حر عنيفة في حرائق ضخمة دمرت منازل وأجبرت الآلاف على الفرار.

وستكون الحرارة في أثينا فوق 40 درجة مئوية، وذلك بعد أيام من إغلاق الأكروبوليس المعلم السياحي الأبرز فيها بصورة مؤقتة لحماية السياح من أشعة الشمس.

واجتاحت الحرائق مناطق بالقرب من العاصمة اليونانية، حيث يكافح رجال الإطفاء لإخماد ألسنة اللهب في قرية كوفاراس 30 كيلومترا جنوب شرق أثينا.

وتتأهب اليونان لموجة حر ثانية أشد متوقعة هذا الأسبوع ستؤثر عليها كما على دول أوروبية أخرى.

تحذير من أرقام قياسية جديدة

ومن جانبها، حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) التابعة للأمم المتحدة من أن "الحرارة الشديدة" التي تجتاح حاليًا أجزاءً كبيرة من جنوب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط من المتوقع أن تشتد بحلول منتصف الأسبوع وأنه قد يتم تسجيل أرقام قياسية جديدة.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الاثنين، في بيان صحفي، إنه "من المتوقع أن تشتد الحرارة بحلول منتصف الأسبوع (19 يوليو) في أجزاء من البحر المتوسط، بما في ذلك اليونان وتركيا".

كما أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أنه "من المحتمل استمرار ذلك في أغسطس" المقبل.

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