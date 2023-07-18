انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال متهم بتعاطي المخدرات وآخر في إطلاق العيارات النارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "حسب توجيهات قائد شرطة بغداد الرصافة وضمن الجهود الأمنية المستمرة لتشكيلات قيادة شرطة بغداد الرصافة لملاحقة المجرمين والمخالفين وتقديمهم للعدالة، ألقت قوة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الرابع، القبض على احد المطلوبين قضائياً وفق المادة (32 تعاطي للمخدرات) ضمن منطقة الوزيرية بالتعاون مع الاجهزة الامنية الأخرى".



وأشارت الى أن "قوة من طوارئ الفوج الرابع، تمكنت من إلقاء القبض على شخص لقيامه بإطلاق العيارات النارية عشوائياً في الفضاء مما ادى الى ترويع المواطنين"، مبينة أن "ذلك جاء خلال تجوال المفارز ضمن منطقة الوزيرية وضبط بحوزته سلاح غير مرخص نوع مسدس".

وبينت الى أنه "تم تسليم المتهمين الى مراكز الشرطة والجهات المختصة اصولياً".